超連携からの豪快な先制点にタレントやユーチューバーたちが大熱狂となった。【映像】二瓶JAPANが大歓喜した「超連携ゴール」（実際の様子）6月20日に放送された『ABEMA的eFootball祭〜チーム対抗サッカーゲームバトル〜』では、4チームによるトーナメント戦が白熱。第1試合では、二瓶有加、LISEMけーご、令和ちゃんねるの「二瓶JAPAN」と、今井アンジェリカ、ヒカックゲームズ、カナメストーン山口誠の「アンジェJAPAN」が対