【香港＝遠藤信葉】中国共産党に批判的な論調で知られた香港紙・蘋果日報（アップル・デイリー）の廃刊から２４日で５年となる。中国の意向を受けた香港政府は、創業者の黎智英（れいちえい）氏（７８）や同社を厳しく取り締まり、香港メディアに沈黙を強いている。２３日、蘋果日報の本社だったビル外壁の看板は色あせ、門扉は固く閉ざされていた。現地を訪れた同紙記者だった女性は「５年の間に権力を批判、監視するメディア