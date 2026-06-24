22日のアルゼンチン対オーストリア戦、試合が給水タイムに入ったことを示す電光掲示板/Jerome Miron/Imagn Images/Reuters via CNN Newsourceアトランタ（CNN）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が開催されている各地のスタジアムでは、試合とは別の形で激しい戦いが繰り広げられている。戦いの舞台は給水タイム、使用する武器はカラオケだ。試合の前後半それぞれの途中に設けられる2回の給水タイム（そして広告の時間）