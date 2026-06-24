「ツインズ３−１２ドジャース」（２３日、ミネアポリス）試合後、ドジャースのロバーツ監督は２４日（日本時間２５日）の同戦で先発する大谷翔平投手について、投打同時出場となることを明かした。会見で指揮官は「彼は打席に立つ」と明言した。大谷は１９日（日本時間２０日）に自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第２子が誕生したことを発表。２児のパパになって初の“二刀流”出場となる。大谷はこの日、３打数