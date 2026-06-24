年齢による時間感覚の変化をテーマにした漫画が、SNSで話題を集めている。【映像】共感を呼んだ“昔”と“今”の感覚投稿したのは、漫画家の秀さん（@hide_pau）。「なんならもう6月」と添え、ゲームの発売日をめぐる“昔”と“今”の心情を対比した漫画をXに投稿した。ゲームが来年3月発売と発表された際、昔は「先すぎ〜！待てないよ〜！」と感じていたのに対し、今は「あっと言う間に来るんだろうな…」と感じるといった心