ヘンリー王子はメーガン妃と子供２人と７月に英国を訪問するが、アーチー王子とリリベット王子はウィリアム皇太子夫妻の子供たちと再会することはできないとの見方が強まっている。米メディア「ページ・シックス」が２３日、報じた。王室コメンテーターのアマンダ・マッタ氏が語ったもので、７歳のアーチー王子と５歳のリリベット王女が、ウィリアム皇太子夫妻の子供たちである１２歳のジョージ王子、１１歳のシャーロット王女