開催中の北中米Ｗ杯から導入されたハイドレーションブレーク（飲水タイム）について国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が２３日（日本時間２４日）に声明を発表した。今大会から暑さ対策として、主審が前後半それぞれ２２分前後に、３分間ずつの飲水タイムを選手に指示している。しかし試合の流れを止めることやＣＭが入ることで「利益を目的にしているのでは」などと否定的な声が相次いでいた。ジャンニ・インファンティノ会長は