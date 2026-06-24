米連邦政府機密解除タスクフォースの委員長を務めるアンナ・パウリナ・ルナ下院議員（共和党・フロリダ州）は２３日、下院監視・説明責任委員会の公式サイトで、「精神操作と説明責任：ＣＩＡのＭＫウルトラ実験の真実を解明する」と題した公聴会を開催すると発表した。３０日に開かれる公聴会では、中央情報局（ＣＩＡ）の極秘洗脳計画「ＭＫウルトラ」の歴史や経緯、当初どのように機密指定されたのか、さらに同計画がＣＩＡ