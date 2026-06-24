共働きがあたりまえになってきている昨今、DINKsと呼ばれる子どもを持たない夫婦も増えてきています。子どもがいないから相続は簡単と思われがちですが、実は「子どもがいないからこそ」相続トラブルが起こりやすいケースがあります。今回は、「子なし夫婦」で起こりやすい相続トラブルと、それを防ぐために、なぜ遺言書が重要なのかを解説します。子どもがいない夫婦の相続はどうなる?子どもがいない夫婦のどちらか一方が亡くなっ