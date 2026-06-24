小川龍成が23日の試合で超美技を披露■日本ハム 4ー0 ロッテ（23日・エスコンフィールド）ロッテの小川龍成内野手が23日にエスコンフィールドで行われた日本ハム戦に「1番・二塁」で出場した。試合には敗れたが、4回に披露した超人的な守備が「令和の小坂」「カッコよすぎて惚れた」とファンが絶賛している。小川は0-3の4回無死、吉田賢吾捕手が放った一、二塁間への強烈なゴロに反応。ライナー性の難しいハーフバウンドの当た