日韓を比較する質問に韓国DFはサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）はグループリーグが進行中だ。韓国代表はチェコに逆転勝ちしたものの、開催国の一つメキシコに敗れ1勝1敗、勝ち点3という状況。一方日本はオランダと2-2で引き分け、チュニジアには4-0で大勝し勝ち点4だ。韓国代表DFのイ・ハンボムは会見で両国の現況を比較した質問を受け「日本の選手に憧れるとかはない」と口にしている。韓国メディア「SPOTV NEWS」は「