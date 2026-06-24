1次リーグJ組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグJ組が23日（日本時間24日）に行われ、初出場のヨルダンは1-2で逆転負けを喫した。2連敗となった試合後は、ロッカールームを綺麗に片付け、お土産を残した。敬意の行動は海外でも注目を集めている。綺麗に片付けられたロッカールーム。テーブルの上にはヨルダンのユニホーム型のキーホルダーやお菓子が置かれている。添えられた手紙は、「ヨルダンにとって初めてのF