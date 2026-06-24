コロンビアが1-0でコンゴに勝利コロンビア代表は北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループK第2節でコンゴ民主共和国と対戦した。W杯初勝利を目指すコンゴに苦しんだコロンビアだったが、後半31分にDFダニエル・ムニョスが2試合連続となるゴールで1-0の勝利。2連勝でノックアウトステージ進出を決めた。初戦でポルトガル代表と1-1で引き分け、52年ぶりに出場したW杯で歴史的な勝ち点1を獲得したコンゴは、コロンビアの前にも