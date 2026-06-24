HIMARI（C）Naruyasu Nabeshima デッカ・クラシックスより、ヴァイオリニストHIMARIの全世界デビュー・アルバム『Debut』が9月25日に発売されることが決定。あわせて、ヴィエニャフスキ《ヴァイオリン協奏曲第1番》第3楽章の先行配信もスタートした。【写真】HIMARI、デビュー・アルバム『Debut』ジャケ写今作は、2025年3月にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の定期公演で演奏されたヴィエニャフスキ《ヴァイオ