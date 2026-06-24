黒柳徹子が24日、インスタグラムを更新し、MCを務めるテレビ朝日「徹子の部屋」が50周年を迎えたことからスタッフらと記念旅行に出かけていることを明かした。 【写真】「さて、私は今どこにいると思いますか？」問いかける黒柳 黒柳は「みなさん、こんにちは今、私はとても景色がきれいで、美味しいものがたくさんある場所に来ています」と投稿。「『徹子の部屋』50周年を記念して、テレビ朝日から大変光栄な『栄誉賞』を