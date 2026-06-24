佐野勇斗 佐野勇斗（M!LK）が24日、都内で行われた「ドクターシーラボ®新ブランドアンバサダー就任式」に出席した。美容皮膚科学発想のスキンケアブランド「ドクターシーラボ®」が、ドラマ・映画・音楽活動など多方面で活躍し、同世代を中心に幅広い支持を集める佐野勇斗を新ブランドアンバサダーに起用した。10代の頃から同商品を愛用していたという佐野は、アンバサダー就任に「すごく運命的なものを感