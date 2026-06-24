『告白−25年目の秘密−』（C）日本テレビ 松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（7月11日スタート）の本編映像が初解禁され、あわせて第1話の場面写真とあらすじも公開された。【写真・動画】『告白−25年目の秘密−』本編映像＆第１話場面カット本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗