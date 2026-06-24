ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、世代を超えて愛され続けている『PEANUTS』とのコラボレーションシリーズ「PEANUTS meets GELATO PIQUE」が登場。「スヌーピー」たちのリラックス感あふれるアートと一緒に心地よくひんやり過ごせるルームウェアなどがラインナップされます☆ gelato pique(ジェラート ピケ)「スヌーピー」コラボレーションシリーズ「PEANUTS meets GELATO PIQUE」 発