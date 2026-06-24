大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演し、7月22日スタートするドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）より、新たなレギュラーキャストが解禁された。【写真】大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒『大追跡』、第2幕が始動！前作しのぐ難攻不落の凶悪犯罪ぼっ発昨年7月からSeason1が放送された『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』は、平成21（2009）年に警視庁に新設された、分析・追跡