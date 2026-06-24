M！LKの佐野勇斗が、ドクターシーラボ（R）の新ブランドアンバサダーに就任。24日に都内にて就任式が行われ、長年愛用しているというドクターシーラボ（R）の商品を大いにアピールした。【写真】佐野勇斗、滅＆爆裂ポーズを次々披露！佐野は、「ドクターシーラボ（R）は10代の頃から本当に使わせていただいていたので、運命的なものを感じました。すごくうれしかったです」と喜び。10代の頃に知人から「この商品すごくいいよ