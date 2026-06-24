ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作、『トイ・ストーリー5』が2026年7月3日(金)にいよいよ公開！公開を目前に控えた6月24日（水）、SHIBUYA109 渋谷店 店頭イベントスペースにて、「映画『トイ・ストーリー5』公開記念歌唱イベント」が開催されました。イベントには、日本の「トイ・ストーリー」の歴史と共に歩んできたシンガーソングライターのダイアモンド☆ユカイさんと、親子揃ってシリーズの