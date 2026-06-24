シンガー・ソングライターの竹内まりやが昨年開催したツアーのベストテイクを収録した映像作品「ｓｏｕｖｅｎｉｒ２０２５〜ｍａｒｉｙａｔａｋｅｕｃｈｉｌｉｖｅ〜」を７月２２日に発売することを記念し、１０月にファンミーティングを行うことが決まった。「まりやに会おう！」と題し、抽選で計２０００人を招待。１０月１１日に東京、同１８日に大阪で開催する予定で、作品に入りきらなかった秘蔵映像の上映や竹内自