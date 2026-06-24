超良血馬のダノンダックス（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父サートゥルナーリア）が、７月２６日の新潟２Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）でのデビューを目指していく。鞍上は戸崎圭太騎手の予定。田中博調教師が６月２４日、明かした。同馬は２０２５年のセレクトセール１歳部門で３億１０００万円で落札。２３年の牝馬３冠を含めてＧ１を４勝したリバティアイランドの半弟ということもあって注目されるのは必至だ。６月２