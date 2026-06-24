様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「リラックマ」の「ブラインド巾着M」が登場！「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」たちの、開けるワクワク感がたまらないブラインド巾着です☆ スケーター サンエックス「リラックマ」ブラインド巾着M 価格：1枚（ブラインドパッケージ）1,155円（税込）／BOX6,