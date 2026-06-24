タモリとノーベル賞科学者・山中伸弥氏がタッグでMCを務める知的探求エンターテインメント番組『タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）』に、新MCとして歌手のMISIAが加入することが決定した。テレビ番組のレギュラーMCを務めるのは初となるMISIAは、7月4日放送回（後7：30）の「宇宙とは何か？」から参加する。【写真】新MCに加入した笑顔で上品に手を振るMISIA24日に同社で行われた発表会見に登場したMISIAは「私自身、