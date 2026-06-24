豪華声優陣出演の「アニメイトクイズ」イベントもアニメイトは、7月4日から約1年間、創業40周年を記念した特別企画を開催することを発表した。あわせて、島本和彦氏描き下ろし「アニメ店長40周年イラスト」が公開された。【写真】豪華！アニメイト40周年クイズイベント出演の声優陣今回は、案を募集して47都道府県のオリジナルスタンプを制作する企画や、誰でも参加できるアニメイトクイズなどの詳細を公開。アニメイトブック