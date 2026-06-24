【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領は２２日、対イラン制裁緩和でイランが手にする資金に関し、米国産農産物の購入に使われると主張した。ホワイトハウスで記者団に「解除された資金は米国の農家の元に渡る。イランは我々から独占的にトウモロコシや大豆を購入する」と述べた。米イラン合意を巡り、米国内ではイランに譲歩しすぎているとの声がある。国民への恩恵を示し批判をかわそうとしている模様だ。２３日のＳＮ