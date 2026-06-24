フランスの競馬統括機関フランスギャロは23日、ギヨーム・ド・サンセーヌ会長が提案したセン馬にも凱旋門賞（G1、パリロンシャン芝2400メートル）出走を認めるプランに関して、理事会が圧倒的多数で承認したと公式サイトで発表した。既に仏ジュールドギャロ紙、英レーシングポスト紙など欧州メディアが報じ、大手ブックメーカーの英ウィリアムヒル社は来年凱旋門賞におけるセン馬に関連した特別オッズを設定。どのセン馬でも勝