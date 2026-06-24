中小企業の稼ぐ力を高めるため、政府は新たな戦略と目標を策定する。取引の適正化や事業再編で賃上げを促し、労働生産性の向上を目指す。売上高１００億円超の企業を現状から２０００社増やし、６５００社とする目標を掲げる。経済産業省が２４日にも「労働供給制約社会における中堅・中小企業の『稼ぐ力』強化戦略」として公表する。７月に取りまとめる「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」にも盛り込む方針だ。