俳優の内藤剛志（71）が23日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。女性の言葉に翻弄（ほんろう）された経験を語った。この日のテーマ「イケオジVSズケズケ女子！」のトークで、「大丈夫って何？」と切り出した内藤。落ち込む女性に「大丈夫？」と声を掛けると、「大丈夫」と返されたが、数時間後「なんでその後言ってくれないの？女性の“大丈夫”は大丈夫じゃない」と抗議されたそう。そのため