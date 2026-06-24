世界33都市・約11万人を動員するワールドツアーを成功させ、グローバルシーンで存在感を放つ新しい学校のリーダーズが、2026年7月24日（金）にリリースする4thフルアルバム『From Tokyo with Love』を発表した。あわせて、アルバムからの先行配信曲「Oi AG!」が2026年7月10日（金）にリリースされることも決定。さらに、2026年秋には全国5都市をめぐるZeppツアー「From AG! with Love 〜ライブハウスより愛を込めて〜」も発表され