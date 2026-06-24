マルヤナギ小倉屋はこのほど、須磨寺（神戸市）で開かれた日本文化を発信するイベントに出展。主力商品や新商品を限定価格で販売した。神戸で活躍する音楽ユニット、CHONMAGE JAPANが主催する初開催のイベントで、日本の伝統文化と現代カルチャーを融合させ、世界へ発信するのを目的に開かれた。当日は1000人以上が参集。同社は佃煮や蒸し豆のほか、新商品の「コリコリきくちゃん」や「冷やし蜜芋」を販売し、いずれも約2時