一時期は入手困難になり、オンラインストアからも姿を消していた、ダイソーの『USB式シューズドライヤー』をついに店頭で発見！濡れた靴を効率的に乾かせる、お手軽で便利なアイテムです。タイマーも付いていてお好みの時間に調整できるのも嬉しいかぎり。1000円ですが大人気なので、見つけたら即ゲット推奨です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USB式シューズドライヤー価格：￥1,100（税込）サイズ（約）：18.1×6.44