ワールドカップ初出場を果たしたヨルダン代表が、ピッチ外で見せた行動が話題を呼んでいる。ヨルダンはグループステージでオーストリア、アルジェリアに連敗。大会初勝利を挙げる前に敗退が決まる厳しい結果となった。しかし、その後に見せた振る舞いが世界中のサッカーファンから称賛を集めている。FIFAはSNSで「最大限のリスペクト」と題し、ヨルダン代表が使用したロッカールームの様子を公開。選手団は部屋を丁寧に清掃しただ