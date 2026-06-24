またダイソーで人気が出そうなアイテムを発見！『吊り下げクローゼット収納ラック』は、クローゼットのポールに吊り下げられる収納ラック。ポリプロピレン製のメッシュタイプで通気性が良く、大切な衣類を湿気から守れます！組み立て式なので高さの調整もでき、使わないときはスリムに。これが500円とは驚きです…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吊り下げクローゼット収納ラック価格：￥550（税込）耐荷重（約）：4kg