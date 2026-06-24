北中米W杯、決勝トーナメントへの進出が見えてきた日本代表。1位もしくは2位で進出すればグループCの1位か2位と当たることになっており、すなわちブラジルかモロッコが濃厚だ。どちらも日本にとっては難敵で、くじ運の悪さを嘆く声もある。しかし、ブラジルにとっても日本は歓迎すべき相手ではないようだ。ブラジルメディア『ge』は、日本がチュニジア戦で4-0と大勝したことを受け、ソーシャルメディアに日本を恐れる声が広がって