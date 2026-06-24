アルインコより、交互通話・中継対応の特定小電力トランシーバー『DJ-PC27』が発売された。 【画像あり】初めてのトランシーバーから買い替えまでカバー商品仕様 本機は、同社の従来モデルの使い勝手を継承しつつ、機能を絞り込んで進化させたスタンダードトランシーバー。初めてトランシーバーを導入する層から、買い替えを検討する層までを対象とし、現場