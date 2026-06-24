SKY-HIと、BE:FIRSTのSOTA、RYUHEI、JUNON、STARGLOWのADAMによる特別ユニット BMSG STRIKERSが、新曲「Standing Here」を6月26日にデジタルリリースする。 （関連：BE:FIRST SOTA＆RYUHEI＆JUNON、『W杯』の熱狂をより多くの人へ届ける存在に情熱に溢れる発信の数々） BMSG STRIKERSは、4月4日に埼玉スタジアムで行われた『THE GAME CENTER FOOTBALL DREAM MATCH』のために結成された特別ユニットだ。 本楽曲は