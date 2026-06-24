チェルシーが、アタランタに所属するイタリア代表DFマルコ・パレストラの獲得に接近しているようだ。アタランタでプロキャリアをスタートさせたパレストラは、圧倒的な運動量とスプリント力を活かした攻撃的な右サイドバック。今季はカリアリにレンタル移籍しており、セリエA37試合で1ゴール4アシストを記録していた。今年3月にイタリア代表デビューを果たしたパレストラには、オランダ代表DFデンゼル・ダンフリースのレアル・マド