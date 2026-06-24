UCCジャパンは、「UCCコーヒー博物館」を7月1日にリニューアルオープンする。日本で唯一のコーヒー専門博物館として、従来の起源や栽培、鑑定、焙煎、抽出、文化を扱う展示に、「コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボ」を加えた。体験ラボでは研究開発拠点の知見をもとに、コーヒーの科学や地球温暖化で栽培地が減少するとされる2050年問題など持続可能性の課題を取り上げ、ハンズオン展示や「コーヒータイプ診断」などで学習でき