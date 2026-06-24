ノースアトランティック航空は、東南アジア旅行需要の高まりを受け、冬スケジュールにタイ路線を増便する。ロンドン/ガトウィック〜プーケット線を週3往復で新規開設するほか、マンチェスター〜バンコク/スワンナプーム線を12月から週4往復に増便する。オスロ・ストックホルム/アーランダ〜バンコク/スワンナプーム線を週5往復、オスロ・ストックホルム/アーランダ〜プーケット線を週2往復に増便する。さらに、ロンドン/ガトウィッ