アクセサリーが増えてくると、収納がごちゃついてしまったり、お気に入りのアイテムが見つけにくくなったり……。そんなお悩みを解決してくれるのが、ダイソーで税込330円の「アクセ収納ケース」。置いておくだけでまるでショップディスプレイのような高見え感があって、コレクション収納にも◎！詳しくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクセ収納ケース価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー