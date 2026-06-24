セリアのインテリア売り場を見ていたら、「これ本当に110円？！」と驚いてしまうディスプレイケースを発見！スノードームのようにコロンとした丸いフォルムがとにかく可愛く、お気に入りのフィギュアを入れるだけでぐっと特別感のあるディスプレイが楽しめます。実際に使ってみた魅力をレビューしていきますね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ディスプレイドーム 丸型 S価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径65×H64mm