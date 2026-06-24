メゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）は、クリエイティブ ディレクターのアレッサンドロ・ミケーレによる2027年クルーズ コレクションを発表しました。Courtesy of Valentino本コレクションでは、メゾンを象徴するディテールと、ミケーレらしいプレッピーな感性を融合。日常に取り入れやすいウェアラブルなアイテムから、華やかな存在感を放つドレスまで、多彩なワードローブが展開されています。Courtesy of Valentinoコレ