グーグル（Google）は、AndroidとiOS版の「Google Chrome」アプリの自動入力機能で、フライトの詳細や車両のナンバープレート情報など複雑な自動入力に対応したと発表した。あわせて、Googleウォレットに保存されているデータを利用した自動入力をサポートする。 Googleウォレットとの連携に対応 AndroidとiOS版アプリでは、フライトの詳細やナンバープレートの番号、車体番