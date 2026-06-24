ソフトバンクは、7月の「スーパーPayPayクーポン」の対象加盟店を発表した。ソフトバンクユーザーを対象に加盟店で還元を受けられる。 7月は、新たに加わる松屋やモスバーガー、Qoo10のほか、6月から継続して提供されるセブン-イレブン（セブン-イレブンアプリ限定）やebookjapan、Yahoo!ショッピングなど計9加盟店が対象となる。 セブン-イレブンや松屋では、クー