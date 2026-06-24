演歌歌手の藤あや子が23日に自身のアメブロを更新し、歌手デビュー39周年を豪華な料理で祝ったことを報告した。この日、藤は「6月21日で歌手デビュー39周年」と報告し「大好きな“祇園いわさ起”さんでお祝いしました」と明かし、豪華な祝い八寸の写真を公開した。続けて「初鱧の椀はじゅんさいと焼き茄子がいい仕事してます 高知のやいと鰹はもっちりして格別な味わい」など、堪能した料理の数々を写真とともに紹介。「博多牛は柔