SwitchBotは、Amazonプライムデーに先駆けた「SwitchBot限定先行セール」を6月30日から開始する。Amazonプライムデーを含む期間中は、スマートロックやロボット掃除機などの対象製品が最大58％割引となる。 今回のセールは、6月30日～7月6日の「SwitchBot限定先行セール」、7月7日～9日の「Amazonプライムデー先行セール」、7月10日～13日の「Amazon