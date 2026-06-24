タレントの堀ちえみが23日に自身のアメブロを更新。Bスポット治療を受けたことや、鼻の不調について診察を受けたことを報告した。この日、堀は「やはり痛かった、Bスポット治療」と治療を受けたことを報告し「右の鼻の詰まりが、最近気になっていました」と告白。「カメラで、鼻の中を診ていただきましたが…入り口のフィルターの役割をしているらしい部分が、白くボワッとしているとのこと」と説明し「左と比べても、違いがハッキ