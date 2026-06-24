お笑いタレントのだいたひかるが23日に自身のアメブロを更新。引越し後に購入して良かったキッチン用品をランキング形式で紹介した。この日、だいたは「引越してきてから購入した買って良かったキッチンの物！」と切り出し、ランキングを発表。第2位には「タワーの倒してそのまま注げる冷水筒！」を選出し「麦茶のだけのつもりが、あまりにも便利で…レモン水やレモネードを作る用にも、追加購入しました」と気に入った様子でつづ